EEUU suspende su diálogo con Kosovo ante inestabilidad creada por el primer ministro

Así lo anunció este viernes la embajada de Estados Unidos en Pristina, en un comunicado en el que expresa "preocupaciones en torno a acciones del gobierno interino que han incrementado las tensiones y la inestabilidad".

Si bien la nota no precisa a qué acciones en concreto se refiere, la encargada de negocios de la legación diplomática, Anu Prattipati, aludió, en declaraciones al portal 'Koha', a un ataque verbal de Kurti contra el Tribunal Constitucional de Kosovo, en el que lo acusó de funcionar como un agente en la sombra de la oposición.

Kurti reaccionó así, el pasado lunes, a la decisión del Supremo de vetar las actuaciones de los diputados del Parlamento hasta fin de mes, mientras estudia una demanda presentada por la Lista Serbia (principal partido de la minoría serbokosovar) por supuestas irregularidades en la votación de los vicepresidentes de la Cámara.

La medida temporal bloquea el procedimiento para la formación del nuevo Gobierno surgido de las elecciones generales de febrero pasado, cuando el 'Movimiento de Autodeterminación (LVV)' de Kurti consiguió mantenerse en el primer lugar pero perdió la mayoría absoluta.

Ahora, con sólo 48 de los 120 escaños parlamentarios, tiene dificultad para conseguir el apoyo de otras formaciones, algo que ha obstaculizado durante meses el nombramiento del presidente del Parlamento, un paso previo e imprescindible para el establecimiento del nuevo Ejecutivo.

Washington considera que la actitud de Kurti y su equipo está limitando "la capacidad de Estados Unidos para trabajar productivamente con Kosovo en prioridades conjuntas".

"Nuestra relación con Kosovo se basa en un objetivo común: fortalecer la paz y la estabilidad como base para la prosperidad económica mutua", señala la embajada estadounidense en su comunicado, lamentando que las actuaciones del jefe de Gobierno interino hayan "obstaculizado el progreso alcanzado durante muchos años".

El comunicado recuerda que el diálogo estratégico "tenía como objetivo fortalecer los lazos económicos y diplomáticos en beneficio" de ambos pueblos.

A fines de agosto, la UE decidió congelar temporalmente los encuentros oficiales con Kurti y sus ministros en la sede del Gobierno, al considerar que no respetó un fallo del Tribunal Supremo y, por tanto, ha vulnerado el Estado de derecho.