El alcalde de Estambul rechaza en juicio acusación de falsedad documental en su diploma

El juicio es una de varias causas abiertas en los últimos meses contra Imamoglu, alcalde de Estambul desde 2019, nombrado por su partido, el opositor CHP, como candidato para enfrentarse al actual presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, en los próximos comicios, previstos para 2028.

En marzo pasado, la Universidad de Estambul, donde Imamoglu se había licenciado en Empresariales en 1994, le retiró el diploma, al igual que a otras 54 personas, asegurando que la convalidación de sus estudios en una universidad del Norte de Chipre (ocupado por Turquía desde 1974) era irregular.

En julio pasado, la Fiscalía abrió una investigación contra Imamoglu como sospechoso de "falsedad documental continuada", por haber usado el diploma durante su carrera política, un supuesto delito por el que exige entre 2 y 8 años de cárcel.

Según la acusación leída hoy en la primera sesión del juicio, Imamoglu fue inscrito en 1990 la Universidad de Estambul como procedente de la Universidad del Mediterráneo Oriental en Chipre Norte, la única de la isla reconocida entonces por el sistema turco.

En realidad, el joven había estudiado en el Colegio Universitario de Chipre Norte, una institución asociada a una universidad norteamericana, pero sin acuerdo en aquel momento con Ankara, informa la agencia turca Anadolu.

La Fiscalía considera que hubo "falsedad evidente" en este papeleo, pero no aclara si considera al acusado personalmente responsable de falsificar documentos.

Imamoglu rechazó la acusación en bloque, afirmando que "no tenía nada que ver" con su persona y dedicó su intervención a denunciar la situación política en Turquía, donde, según aseguró, "el 80% de la ciudadanía no confía en la Justicia".

El presidente del CHP, Özgür Özel, junto a numerosos diputados del partido y otras figuras de la oposición, presenció la sesión del juicio, que se celebró en la prisión de Silivri, donde Imamoglu se halla en prisión preventiva desde marzo por unas acusaciones de corrupción no relacionadas con su diploma.

La próxima vista del proceso ha sido aplazada hasta el 20 de octubre.