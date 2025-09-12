El Congreso de Móviles dice que es un "evento unificador" tras negarse Israel a participar

En una nota, la entidad señala que los organizadores son "conscientes de que la situación global puede impactar en la decisión de los participantes de asistir a los eventos de GSMA".

Pero señala a continuación que el MWC, considerado uno de los más importantes del sector, es "un evento unificador que reúne al ecosistema móvil para hacer progresar las vías y los medios por los que la conectividad, la base misma de la tecnología, garantiza el progreso de personas, industria y sociedad".

Subrayan los responsables del congreso que están totalmente enfocados "en ofrecer un MWC "excepcional" y esperan "seguir reuniendo a sus participantes en marzo de 2026 para dar forma al futuro de la conectividad".

El MWC es una feria centrada en la tecnología móvil y uno de los eventos más importantes del sector tecnológico, atrayendo a unos 100.000 visitantes y a miles de empresas de todo el mundo.

En una carta a la que ha tenido acceso el diario Haaretz, el ministro israelí de Comunicaciones, Shlomo Karhi, pide cancelar todos los preparativos para la participación de Israel en el Congreso Mundial de Móviles.

"Una serie de medidas antiisraelíes por parte del Gobierno de España: su apoyo sistemático a Hamás, la intención de reconocer un estado terrorista palestino en el corazón de Israel y las falsas acusaciones de 'genocidio'", son los motivos alegados por Israel en este caso.

En el último episodio de una escalada diplomática entre ambos países, el lunes pasado España prohibió la entrada en su territorio del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y del ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich; ambos, políticos extremistas y colonos que viven en Cisjordania ocupada.

Además, anunció, a causa del "genocidio" que se está cometiendo en la Franja de Gaza, la consolidación jurídica de un embargo de armas a Israel, la prohibición de entrada al espacio aéreo español de todas las aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel y el tránsito por puertos españoles de todos los barcos que lleven combustibles a las fuerzas armadas israelíes.

Previamente, Israel había acusado al Ejecutivo español de "antisemitismo" y había prohibido la entrada en el país de la vicepresidenta española Yolanda Díaz y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dos políticas izquierdistas muy críticas con Israel y que exigen la ruptura de relaciones diplomáticas.