El consejo del Banco Sabadell rechaza por unanimidad la opa del BBVA

El pronunciamiento del Sabadell se produce después de que el pasado 5 de septiembre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, aprobara la citada opa.

El consejo explica que la opa "hostil" incluye una oferta que "no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones del banco", "infravalorando muy significativamente" el proyecto del Sabadell y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario.

Considera que la contraprestación "es insuficiente, está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dicho valor".

El BBVA, uno de los gigantes del sistema financiero español con gran presencia en Latinoamérica, propone canjear una acción del banco más 70 céntimos de euro en metálico por cada 5,5483 títulos del Sabadell, lo que implicaría para los accionistas del Sabadell perder algo más de un 8 % si acuden a la opa, según los precios a los que cerraron las acciones de ambas entidades el paso 5 de septiembre.

Por ello, el consejo asegura que el importe ofrecido por BBVA "infravalora muy significativamente" al Sabadell como entidad independiente y sus perspectivas de futuro y si el accionista de Sabadell acaba aceptando la oferta, acabará "perdiendo dinero".

Además, el consejo esgrime otras razones para no acudir al cange de acciones propuesto por el BBVA, como son las implicaciones de las restricciones impuestas por el Gobierno para aceptar la opa, los impactos de capital de la operación o la indefinición acerca del porcentaje mínimo de aceptación para el éxito de la oferta.

El Ejecutivo español, que rechazó desde el comienzo esta operación, aprobó el pasado mes de junio la misma con la condición de que, durante tres años, ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad, un periodo que puede ampliarse a cinco.

El Banco Sabadell adjunta además a su pronunciamiento inicial un informe financiero encargado a Goldman Sachs y otro a Evercore Partners que concluyen que el precio ofrecido por BBVA "es inadecuado" para los accionistas de la entidad catalana.

También como réplica, el consejo advierte a sus accionistas que BBVA es un banco con mayor exposición a mercados emergentes con mayor riesgo, como Turquía, y que ello supone "un mayor coste de capital, volatilidad por depreciación de divisas y riesgo geopolítico".

El BBVA presentó hace año y medio su opa, para la que ya consiguió el visto bueno de los organismos supervisores que vigilan los mercados (CNMV) y la competencia (CNMC) en España, y finalmente la aprobación por parte del Ejecutivo.

En caso de no alcanzar el 50 % del capital del Sabadell en esa oferta pública de acciones, el BBVA estaría obligado a lanzar una opa en efectivo, algo que no contempla este banco, cuyos responsables han dicho que si no lo logran, seguirán con el plan en solitario que anunciaron al mercado a finales de julio.