El DAX 40 de Fráncfort cierra en tablas (-0,02 %) ante la falta de impulsos

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort perdió un 0,02 %, hasta 23.698,15 puntos, y acumula una subida semanal del 0,5 %.

La caída de la confianza del consumidor en EEUU en septiembre, mayor de lo previsto, no afectó a la negociación en Fráncfort.

La inflación armonizada subió en Alemania un 2,1 % interanual en agosto, cifras que apenas tuvieron repercusión en la negociación.

La renta variable alemana mantiene la cautela y evita riesgos pese a los récord de la estadounidense debido a que la Reserva Federal (Fed) va a bajar sus tipos de interés y a las noticias positivas del sector tecnológico, en concreto de Oracle.

La compañía química y farmacéutica Bayer cayó un 2,6 %, hasta 28,07 euros, la empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials cedió un 2,4 %, hasta 203,10 euros, y Commerzbank perdió un 1,4 %, hasta 32,48 euros.

La reaseguradora Hannover Rück ganó un 3,6 %, hasta 249,80 euros, después de que el banco suizo UBS recomendara la compra de sus acciones, y la muniquesa Münchener Rück subió un 1,9 %, hasta 532,20 euros.

El fabricante de turbinas Nordex, en el que Acciona tiene una participación mayoritaria, bajó un 3,2 %, hasta 19,41 euros, porque se prevé que Alemania va a frenar la expansión de las energías renovables, aunque las acciones acumulan una subida del 72 % en lo que va de año.