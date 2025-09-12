El déficit público en España repunta 2,2 % en el primer semestre por el impacto de la dana

Este repunte está relacionado con los gastos asociados a la dana de octubre del pasado año -el temporal que dejó más de 200 muertos-, que ascendían en el primer semestre a 3.380 millones, según detalla el Ministerio de Hacienda en la información de ejecución presupuestaria publicada este viernes.

Hacienda añade que, si se descontara este efecto, el déficit del primer semestre se situaría en 26.972 millones de euros, un 9,2 % menos que en la primera mitad de 2024.

La mayor parte del déficit se concentraba, como es habitual, en la administración central, que acumulaba un desfase de 19.522 millones (1,17 % del PIB) tras crecer un 16,7 % anual, debido a que el aumento de los ingresos (del 7,7 %) no pudo compensar los gastos asociados a la dana (2.714 millones) y otros factores como las mayores transferencias a la Seguridad Social.

La Seguridad Social, por su parte, obtuvo un superávit de 3.909 millones, un 17,7 % más y un 0,23 % del PIB, gracias a los mayores ingresos derivados de la buena marcha de las cotizaciones sociales y de las mayores transferencias obtenidas del Estado.

Hacienda también ha avanzado este viernes los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta el mes de julio, un periodo en el que acumuló un déficit de 39.420 millones, un 4,7 % menos que en el mismo periodo de 2024.

Así, el déficit estatal de los siete primeros meses del año equivalía al 2,35 % del PIB, ligeramente por debajo del objetivo para todo el ejercicio (2,5 %).

Los ingresos obtenidos en los siete primeros meses del año ascendieron a 167.983 millones, un 9,6 % más, gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria, que se disparó un 9,8 %.

Los gastos ascendieron a 207.403 millones, un 6,6 % más, debido tanto al impacto de la dana como al crecimiento de partidas como la inversión, los intereses de la deuda , consumos intermedios o remuneración de asalariados.