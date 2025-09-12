El fotógrafo Omar Ayyashi homenajea a las mujeres pioneras con el glamur del cine español

La muestra, titulada 'Las hijas del jazz', ya está instalada en San Sebastián, frente al Palacio Kursaal, donde permanecerá durante la celebración de la 73 edición del Festival de Cine, que tendrá lugar hasta el 27 de septiembre en esa ciudad del norte de España.

El director del certamen cinematográfico, José Luis Rebordinos, y el propio Omar Ayyashi, fueron los encargados de presentar en una rueda de prensa esta exposición, organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el apoyo de Acción Cultural Española.

Inspirada en el glamur, la ruptura estética y el impulso emancipador del Hollywood de los años 20 y 30 del siglo XX, la muestra celebra el legado de figuras históricas como la filósofa española María Zambrano, la escritora británica Virgina Woolf y la poetísa chilena Gabriela Mistral y lo conecta con el talento de actrices contemporáneas españolas.

De esta manera, la esencia de aquellas pioneras impregna los 36 retratos de gran formato, en blanco y negro, en los que las actrices recuperan el espíritu de muchas compañeras que, tras la Primera Guerra Mundial, comenzaron a caminar hacia su emancipación y se incorporaron al mundo laboral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jazz, como ritmo de cambio y de cultura, acompañó ese nuevo despertar al que rinde homenaje, un siglo después, Omar Ayyashi, en este proyecto que, según explicó, se plantea como un viaje visual y sonoro entre épocas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Un viaje precioso", subrayó Ayyashi, al tiempo que indicó que el proyecto pretende rendir homenaje a "todas las mujeres que con su actitud y su tiempo, con su voluntad y su fuerza, con sus renuncias, su valor, perseverancia y tenacidad consiguieron que sus certezas trascendieran y calaran en el corazón de otros".

Ayyashi aprovechó su comparecencia para recordar el origen palestino de su padre, denunciar el "genocidio" de Israel en Gaza y hacer un llamamiento en favor de la paz.

El festival de Cine de San Sebastián anunció además que en esta edición siete películas iberoamericanas competirán por el Premio Cooperación Española que, por undécimo año consecutivo, concede la AECID a la productora del filme que mejor contribuya al desarrollo humano, a la erradicación de la pobreza y al pleno ejercicio de los derechos humanos.