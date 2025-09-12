El Gobierno de Nicaragua libera a 1.200 presos comunes y cifra se eleva a 7.400 este año

Los 1.200 privados de libertad recibieron el beneficio legal de la excarcelación para pasar al régimen de convivencia familiar durante un acto celebrado en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como 'La Modelo' y ubicada cerca de Managua, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información.

La ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, precisó durante el acto transmitido en diferido por medios oficiales que ese beneficio fue otorgado a 1.108 varones y 92 mujeres.

"Por orientaciones de los copresidentes, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, continuamos promoviendo y garantizando la unión familiar", destacó la funcionaria, que invitó a los liberados a "reintegrarse a sus hogares con una oportunidad nueva, para una vida nueva, de rectificar y de servir a sus familias, a ustedes mismos y a la patria”.

Además los animó a que "nadie les haga creer que son menos por haber estado aquí", ya que ellos son "testigos de que existen segundas oportunidades".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2024 las autoridades beneficiaron a 9.200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

Entre 2015 y 2023, el Gobierno de Nicaragua sacó de prisión a 37.764 internos, con un promedio anual de 4.196 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.

El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

En 2023 también lo hizo en el Día Internacional de la Mujer, pero no en el Día del Padre ni en ocasión de la efeméride sandinista.

En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Daniel Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

Y en este año liberó a 2.000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1.700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional, 1.000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, y 1.500 el pasado 31 de junio previo a las fiestas populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán.