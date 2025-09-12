El mexicano David Martínez pide al BBVA que haga una "oferta competitiva" por el Sabadell

Martínez, consejero dominical (miembro del consejo de administración por su condición de accionista o por detentar una participación superior al 5% del capital) de Banco Sabadell, deja constancia de su postura frente a la opa en el informe del consejo de administración sobre esta operación que se divulgó este viernes.

"A mi juicio, la operación presentada por BBVA constituye la estrategia acertada para las dos instituciones, aunque a un precio que hoy la hace irrealizable", asegura el inversor mexicano.

"Por esta razón, me adhiero al rechazo de la oferta y he decidido no participar en ella con las acciones que represento, ni con las mías propias ni con las gestionadas a través del fondo Fintech Europe", argumenta.

"Considero imperativo que el sistema bancario español y europeo continúe en un proceso de consolidación, y esta operación ofrece a sus accionistas ese camino. Las medidas adoptadas por el Gobierno español inevitablemente retrasarán este proceso de eficiencia económica y espero que la política, siempre cambiante, reconsidere las restricciones impuestas en caso de que hubiera una operación exitosa", afirma Martínez.

El Gobierno español, que rechazó desde el comienzo esta operación, aprobó el pasado mes de junio la misma con la condición de que, durante tres años, ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad, un periodo que puede ampliarse a cinco.

En cuanto al precio, solicita "respetuosamente" al BBVA que lo "reconsidere" y que presente "una oferta competitiva, a un precio que permita alcanzar la aceptación de, al menos, el 50 % de los accionistas del Banco Sabadell".

Pese a que el consejo se ha pronunciado de forma unánime a favor de recomendar a los accionistas del Sabadell que no acudan al canje propuesto por el BBVA, Martínez precisa que se ha abstenido ante el contenido del informe.