El papa pide una "alianza de la humanidad no fundada en el poder, sino en los cuidados"

Ese pacto no debe basarse "en el lucro, sino en la entrega; no en la sospecha, sino en la confianza. El cuidado, el don y la confianza no son virtudes que se practiquen solo en el tiempo libre: son pilares de una economía que no mata, sino que profundiza y amplía la participación en la vida", añadió ante los asistentes al encuentro internacional.

Durante las próximas dos jornadas, la capital italiana acogerá mesas redondas y encuentros dedicados a la fraternidad, con la presencia de premios nobel y otras personalidades, así como un "macroconcierto' en la Plaza de San Pedro con artistas como la colombiana Karol G, los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams, o el tenor italiano Andrea Bocelli.

El pontífice estadounidense y peruano subrayó en su discurso la necesidad de alzar la voz frente al "negocio de las guerras", la situación de los inmigrantes y la pobreza, y recalcó el valor esencial del camino de la fraternidad en un mundo "marcado por conflictos y divisiones" en el que "es aún más importante estar unidos en un fuerte y valiente no a la guerra".

La solución, reiteró, "no puede ser el silencio", sino que "la respuesta es elegir una dirección diferente de vida, crecimiento y desarrollo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, León XIV recordó a su predecesor, Francisco, a quien elogió por enseñar que la guerra "no es la manera correcta de resolver un conflicto".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Os animo a continuar esta obra de siembra silenciosa. Esto puede dar lugar a un proceso participativo centrado en la humanidad y la fraternidad, que no se limita a enumerar derechos, sino que también incluye acciones y motivaciones concretas que nos diferencian en nuestra vida cotidiana", aseveró.

Tras estas palabras, el papa planteó a los participantes la importancia de hacerse una pregunta: "¿Dónde estás en el 'negocio' de las guerras que destrozan la vida de jóvenes obligados a tomar las armas?".

"¿Dónde estás entre los migrantes despreciados, encarcelados y rechazados, entre quienes buscan salvación y esperanza, pero encuentran muros e indiferencia?, ¿Dónde estás, hermano, hermana, cuando los pobres son culpados de su pobreza", añadió.

Roma será escenario de mesas redondas y encuentros sobre cuestiones como el medioambiente, la infancia, el arte, la inteligencia artificial o el deporte, repartidos en espacios emblemáticos de la ciudad.

El encuentro, que celebra su tercera edición, finalizará con el concierto y con una exhibición aérea de 3.500 drones que iluminarán el cielo vaticano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina.