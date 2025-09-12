El petróleo Brent sube un 0,93 %, hasta los 66,99 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,62 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 66,37 dólares.

El Brent se recuperó tras la caída de la víspera, impulsado por las expectativas de estabilidad en la demanda global de crudo después de registrarse un descenso de las reservas en Estados Unidos, que refleja un mayor consumo en ese país.

Los riesgos geopolíticos, como las tensiones en Oriente Medio y la situación en Ucrania, mantienen cierta presión alcista sobre los precios, por la preocupación de los operadores ante posibles interrupciones del suministro.