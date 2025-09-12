El presidente paraguayo asistirá a la Asamblea de la ONU

"Yo voy a ir en unos días más a participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, así que también ahí vamos a tener la posibilidad de tener algún encuentro", afirmó Peña al ser consultado por periodistas sobre una eventual primera reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No obstante, Peña advirtió que no tiene confirmada "ninguna reunión" con Trump, aunque destacó el "diálogo fluido" que tiene su Administración con el Gobierno de Estados Unidos, con el que, según dijo, están "colaborando en varios frentes" relacionados con el comercio y la seguridad.

"La reunión bilateral tiene cierta simbología siempre. Pero nuestra agenda bilateral no depende de una reunión en la Casa Blanca o en la Oficina Oval", enfatizó el mandatario paraguayo.

Peña también participó como orador en la 66 sesión plenaria del 79 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el pasado 29 de abril, en Nueva York.

El 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU será abierto el 23 de septiembre por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien será seguido por Trump.