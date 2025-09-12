El sector servicios acumula un crecimiento del 2,6 % hasta julio en Brasil

El volumen del sector se encuentra un 18,5 % por encima del nivel que tenía antes de la pandemia y sigue impulsando el crecimiento de la economía de Brasil, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).
La actividad que más pesó en el crecimiento del sector terciario en los siete primeros meses del año fue la de información y comunicación, que se expandió un 6,0 % impulsada por los ingresos de las empresas que actúan en los segmentos de portales y proveedores de contenido.
Pese al elevado nivel alcanzado, el crecimiento del sector mantuvo su tendencia a la desaceleración y solo creció un 0,3 % en julio con respecto al mes inmediatamente anterior, tras haber aumentado un 0,4 % en junio.
De la misma forma, el crecimiento acumulado en los últimos doce meses cayó desde el 3,0% en junio hasta el 2,9 % en julio.
Esa desaceleración, según los economistas, se debe reflejar en el crecimiento del PIB brasileño este año.
Tras haber crecido un 3,4 % en 2024, la última previsión del Gobierno es que esa tasa se desacelere hasta el 2,3 % en 2025.