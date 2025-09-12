El sector servicios acumula un crecimiento del 2,6 % hasta julio en Brasil

Río de Janeiro, 12 sep (EFE).- El sector servicios, responsable de cerca del 70 % del PIB brasileño, acumuló en los siete primeros meses del año un crecimiento del 2,6 % frente al mismo período de 2024 y alcanzó en julio su mayor nivel desde que el indicador es medido, informó este viernes el Gobierno.