El torero peruano Roca Rey corta una oreja en la feria española de Valladolid

Un nudo en la garganta recorrió los tendidos, abarrotados hasta los topes, cuando Roca Rey resultó feamente cogido cuando toreaba de capote al segundo de la tarde. Se le vino el de Garcigrande al pecho, arrollándolo de mala manera y buscándolo en el suelo.
Se rehízo Roca Rey en el inicio de faena, se lo sacó a los medios y se puso por el mismo pitón como si tal cosa.
Roca lidió en sexto lugar al correr turno. Hizo un gran esfuerzo -le costaba respirar- en los medios con un toro violento y nada fácil, que soltaba la cara y nunca venía metido en la muleta.
Toros de Garcigrande, bien presentados y de buen juego, bravos y encastados, extraordinarios segundo y tercero, con genio el sexto.
Emilio de Justo (de corinto y oro): estocada (ovación tras aviso); dos pinchazos y estocada (ovación).
Roca Rey (de azul noche y oro): pinchazo y estocada (oreja); pinchazo y estocada caída (palmas tras aviso).
Marco Pérez (blanco y oro): pinchazo y estocada (oreja); pinchazo. (ovación).