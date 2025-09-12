El torero peruano Roca Rey corta una oreja en la feria española de Valladolid

Valladolid (España), 12 sep (EFE).- El torero peruano Andrés Roca Rey y el español Marco Pérez cortaron este viernes sendas orejas en la tercera corrida de la feria de la ciudad española de Valladolid, con reses de Garcigrande, mientras que el también español Emilio de justo tuvo que conformarse con dos ovaciones.