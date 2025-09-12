Estados Unidos advierte a Rusia que "defenderá cada pulgada del territorio de la OTAN"

Naciones Unidas, 12 sep (EFE).- Estados Unidos se distanció este viernes de Rusia y advirtió al país eslavo que "defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN", según dijo la representante de EE.UU. en la ONU, Dorothy Shea, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad pedida por Polonia.