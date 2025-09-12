Estonia impone restricciones al espacio aéreo a lo largo de su frontera con Rusia

A diferencia de la prohibición de Letonia de todos los aviones por debajo de los 6.000 metros en una zona fronteriza de 50 kilómetros, las restricciones estonias se aplican por debajo de los 6.000 metros sólo por la noche, de 17.00 GMT a 4.00 GMT, informó el Ministerio en un comunicado de prensa.

"La propuesta se hizo debido al aumento de las violaciones del espacio aéreo de la OTAN en la región durante las últimas semanas", indicaron en el comunicado las Fuerzas de Defensa estonias, en aparente referencia a la reciente violación rusa del espacio aéreo polaco.

En la madrugada del miércoles, Polonia registró 19 violaciones de su espacio aéreo de sistemas que volaron desde Ucrania y Bielorrusia.

"La evaluación general de la amenaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Estonia no ha cambiado. Sin embargo, los riesgos que plantean las violaciones del espacio aéreo han aumentado", según el Ministerio de Defensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La decisión de Estonia de restringir temporalmente el uso de partes de su espacio aéreo "está en consonancia con las restricciones establecidas por otros países de la región".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las restricciones en el espacio aéreo implican la prohibición de actividades normales de aviación civil, incluido el uso de drones recreativos, en la zona cubierta por la prohibición, que incluye el aeropuerto de la ciudad de Tartu, en el este de Estonia, pero se permitirán los vuelos desde el aeropuerto a partir de las 4.00 GMT.

La medida de Estonia se produce después de que el país báltico más septentrional, convocara el jueves al encargado de negocios de la Federación de Rusia para expresar la firme condena de Estonia por la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia.

"Se trata de un acto inaceptable y agresivo que pone en peligro la seguridad de los ciudadanos, la estabilidad regional y la paz internacional", según un comunicado del Ministerio de Exteriores estonio.

"Aunque Rusia ha llevado a cabo repetidamente violaciones similares del espacio aéreo de Estados soberanos en el pasado, este incidente debe considerarse una escalada deliberada. Estonia reafirma su solidaridad con Polonia junto a nuestros aliados", indicó el ministerio estonio.