Familiares detectan errores en versión oficial de muertos por el camión de gas en México

En una mensaje en su cuenta de X, la Secretaría de Salud Pública de la capital mexicana informó de nueve personas fallecidas, 55 hospitalizadas y 22 lesionadas que ya han sido dadas de alta de distintos hospitales, tras la tragedia ocurrida la tarde del miércoles en el este de la ciudad.

Según la lista publicada por el la Secretaría de Salud de Ciudad de México, entre los fallecidos se encuentra Alicia Matías Teodoro, la mujer que resultó con quemaduras en más del 90 % de su cuerpo tras proteger a su nieta de 2 años de las llamas.

No obstante, familiares de la mujer han declarado a medios locales que la lista es errónea y que, tras publicarse, personal del Hospital Magdalena de las Salinas donde Alicia permanece internada les dijo que seguía con vida.

En la lista oficial, republicada por el Gobierno de la Ciudad de México, también aparece el nombre de Ana Daniela Ramírez Barragán, una estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM), cuyo fallecimiento fue confirmado momentos antes por la institución educativa.

No obstante, en ambos casos no coinciden las edades de la lista con los datos previamente informados por los familiares.

De los 55 hospitalizados que aparecen en la lista, 20 se encuentran en estado crítico, 29 en estado delicado y seis en condición grave, en distintas clínicas y hospitales de la ciudad.

No obstante, el total de víctimas mortales y lesionadas en este listado suma 86, cifra que contrasta con la información dada a conocer horas antes por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien la tarde del jueves informó de 94 afectados tras el suceso, ocho de ellos fallecidos.

La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana.