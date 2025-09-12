Francia convoca al embajador ruso para que dé explicaciones sobre la incursión en Polonia

El jefe de la diplomacia francesa avanzó en una entrevista en France Inter que trasladará esta mañana al embajador ruso en Francia que "no nos dejaremos intimidar" por ese tipo de "provocaciones".

"Intencionado o no, accidental o no, todo esto es muy grave. Es absolutamente inaceptable" y "se suma a las innumerables provocaciones de (el presidente ruso) Vladimir Putin", declaró Barrot.

La víspera, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que Francia va a destinar tres aviones de combate Rafale "para contribuir a la protección del espacio aéreo polaco", así como de Europa del Este con la OTAN, tras las incursiones esta semana de drones rusos en Polonia.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este viernes en sesión de emergencia para tratar la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos en la noche del martes al miércoles, según confirmó la presidencia surcoreana de ese organismo.

Entretanto, Rusia y Bielorrusia celebran este viernes por primera vez desde el comienzo de la guerra las maniobras Západ-2025 (Oeste-2025) en territorio bielorruso, que limita con Ucrania, Polonia y los países Bálticos, ejercicios en los que simularán el empleo de armas nucleares.

En la noche del martes, varios drones rusos fueron detectados en cielos de Polonia y luego derribados por aviones de combate polacos y aliados de la OTAN desplegados en el flanco este de la Alianza Atlántica, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza en los más de tres años de guerra en Ucrania.