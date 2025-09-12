Furia creativa del cine queer en Hong Kong desafía con arte audaz y resistencia indomable

El certamen HKLGFF (por sus siglas en inglés) se proclama como baluarte de resistencia cultural, consolidando su liderazgo en el cine queer asiático y abriendo espacios de diálogo frente a retos crecientes. El evento comenzó con un mensaje contundente: el arte transforma realidades y da voz a este colectivo.

“Aunque ha habido avances, en muchos países del continente, ser LGTBQ+ sigue siendo tabú y persisten leyes discriminatorias. Al destacar filmes asiáticos, ofrecemos perspectivas heterogéneas y una plataforma para cineastas regionales”, afirmó a EFE su director ejecutivo, Ray Yeung, subrayando su papel como puente para la empatía.

En la ciudad semiautónoma, donde las tensiones legales y sociales persisten, Yeung destacó la urgencia de protecciones legales y la necesidad de arrojar luz sobre cómo estos asuntos resuenan globalmente.

“Seleccionamos lo que creemos que el público debe ver; el resto lo dejamos al consejo de censura, al que sometemos todo con esperanza de aprobación”, explicó Yeung. Si una cinta no pasa, “no hay nada que podamos hacer”, admitió, en un contexto de creciente autocensura bajo la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020.

La jornada inaugural, con peso emocional, presentó 'Jimpa' (2025), un drama estrenado en Sundance y que explora las complejas dinámicas intergeneracionales a través de una madre (Olivia Colman) y su hijo adolescente no binario (Aud Mason-Hyde), quienes emprenden un viaje para visitar a su abuelo homosexual (John Lithgow).

“En tiempos oscuros, mientras la homofobia aprieta, este foro da voz a los silenciados y reafirma que el cine, con capacidad para emocionar y provocar, sigue siendo un arma poderosa para el cambio. La revolución del celuloide”, comentó previamente a EFE una galerista invitada.

El programa Hong Kong Stories ofrece una selección de cortometrajes de cineastas locales, explorando las realidades hongkonesas. Desde el travestismo hasta la salida del armario y la lucha con los deseos internos, estos relatos ofrecen una perspectiva arraigada en la identidad local.

“A la luz del reciente aumento de la homofobia y la transfobia en todo el mundo, nuestro objetivo es mostrar películas que celebren la diversidad”, afirmó Yeung.

Por su parte, la sección Asian Focus aportará seis títulos que capturan la riqueza y complejidad de la experiencia queer asiática. 'Cactus Pears' (2025), del indio Rohan Parashuram Kanawade, se alza como una joya lírica.

Premiada en Sundance 2025, esta meditación sobre la vida gay en la India rural combina una cinematografía evocadora con una narrativa que entrelaza duelo e identidad. Mientras, '3670' (2025) retrata la vida de un desertor norcoreano navegando el circuito de clubes homosexuales, destilando crudeza y esperanza.

La sección Panorama reúne doce filmes de Canadá, Francia, Dinamarca, Irlanda y Estados Unidos, caracterizados por su pluralidad estilística. 'Drive Back Home' (2024), con un Alan Cumming en estado de gracia, desentraña con sensibilidad la identidad en el Toronto de los años 70.

La danesa 'Sauna' (2025) “aporta una perspectiva transgénero con una propuesta visual y narrativa que desafía convenciones, invitando a repensar las nociones de género y cuerpo”, explicó a EFE Yeung.

El broche de oro llegará con 'Four Mothers' (2024), una comedia dramática irlandesa que equilibra humor y melancolía a través de un novelista gay que cuida a su madre enferma, y 'Flat Girls' (2025), un romance lésbico tailandés que explora la amistad y el crecimiento personal.

El reciente rechazo por parte de legisladores hongkoneses a reconocer uniones homosexuales extranjeras ha agudizado un clima de hostilidad que lleva a muchos LGBTQ+ a emigrar.

Aunque la homosexualidad fue despenalizada en 1991, Hong Kong, anclada en lo tradicional, carece de leyes que protejan contra la discriminación o los discursos de odio. Una encuesta de 2023 reveló que el 60 % apoya el matrimonio igualitario, pero los avances hasta ahora se limitan a derechos parciales en impuestos, visados y vivienda pública.

“Mi última película, 'All Shall Be Well', aborda los derechos de sucesión de la comunidad LGBTQ+ en Hong Kong. El cine tiene el poder de inspirar cambios y empujar al público a reflexionar sobre cuestiones urgentes”, afirmó a EFE el cineasta Ray Yeung, que prioriza obras desafiantes para cuestionar la equidad del statu quo en libertades LGTBQ+.