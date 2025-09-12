Hallan en una playa búlgara restos de un dron aparentemente ucraniano

El objeto fue hallado en la mañana de hoy por visitantes de la playa que alertaron a las autoridades, tras lo cual la policía cortó el acceso a la zona durante más de tres horas, aunque "no hubo peligro para los ciudadanos", declararon fuentes del Ministerio del Interior.

Al dron le faltaba la parte trasera, además del ala derecha, "lo cual apunta a que lo más probable es que haya sido derribado por fuego enemigo", añadieron.

Tambien los especialistas de la Armada búlgara que lo recogieron e inspeccionaron, confirmaron que el vehículo aéreo no tripulado, que probablemente fue arrastrado por el mar hacia la costa, "no contenía ninguna sustancia explosiva y no representaba ningún peligro".

Hace apenas un mes, un dron similar apareció en la playa de la ciudad de Sozopol, al sur de la ciudad de Burgas, y el miércoles pasado los militares encontraron en otra playa un motor de arranque de un misil de 1,7 metros de largo y 17 centímetros de diámetro, sin que las autoridades búlgaras pudieran identificar su origen.

