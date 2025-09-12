Hamás confirma que su principal negociador, Khalil al Hayya, sobrevivió al ataque israelí

"El Dr. Khalil al Hayya, líder del movimiento Hamás en la Franja de Gaza, ofició el funeral de su hijo Hammam, fallecido en el trágico intento de asesinato en Doha. Esta oración se celebró gracias a las medidas de seguridad especiales adoptadas en el Estado de Catar", detalló Hamás en un comunicado.

En el centro de las negociaciones de alto el fuego durante la ofensiva israelí, Hayya es considerado ampliamente como la figura más influyente del grupo en el extranjero.

Catar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores, que son Catar, Egipto y Estados Unidos.

En el ataque murieron seis personas: cinco miembros de Hamás, entre ellos Hammam al Hayya, y ciudadano catarí, pero ninguno de la delegación negociadora que era el objetivo de Israel.

El Ejército de Israel bombardeó el martes unos edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha.

Según el primer ministro israelí, Benjamín Netayahu, se trató de una "operación israelí totalmente independiente" sin la aprobación de EE.UU.