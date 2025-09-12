Human Rights Watch dice que condena a Bolsonaro muestra que nadie está encima de la ley

Río de Janeiro, 12 sep (EFE).- La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch consideró este viernes como "histórica" la condena a 27 años de prisión dictada por la Corte Suprema contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por golpismo y como una demostración de que nadie está por encima de la ley.