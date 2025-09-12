Illa confía en que la cooficialidad del catalán en la UE se logre "en los próximos meses"

En un discurso de conmemoración de la Diada con miembros de la comunidad catalana en la capital francesa, Illa afirmó que "la personalidad política de Cataluña encuentra su expresión más plástica, más gráfica y más explícita en la lengua catalana, en la cultura, pero sobre todo en la lengua catalana".

Explicó que están trabajando para que ese "factor de riqueza" que es el catalán tenga un estatuto de lengua oficial en Europa, en alusión a la iniciativa que defiende el Gobierno español ante sus socios de la UE para que todas las lenguas cooficiales en España lo sean también en las instituciones comunitarias.

"Lo hacemos -subrayó- con persistencia, lo hacemos de la mano del Gobierno español y lo hacemos con la seguridad de que nuestra petición (...) se conseguirá más pronto que tarde, espero que en los próximos meses".

El presidente de la Generalitat, al que acompañaban en el acto el embajador español en Francia, Victorio Redondo, y el embajador español ante la Unesco, Miquel Iceta, de los que recordó que ambos son también catalanes, puso en valor que la identidad catalana es "incluyente, acogedora".

En respuesta a los discursos de la extrema derecha sobre los inmigrantes, afirmó que las personas que van a vivir a Cataluña "no son una amenaza, al contrario, enriquecen nuestra identidad".

Hizo hincapié en que Cataluña "es un país plural", en que eso se refleja en muchos terrenos, "también en la vida política", pero "no debe impedir que se encuentren espacios comunes".

El presidente socialista subrayó que esa identidad catalana "se quiere afirmar" tanto en España como en la UE, y de hecho hizo una defensa cerrada del proyecto europeo por su capacidad para generar "prosperidad", para hacerlo "en entornos de regímenes políticos democráticos", y por su "Estado del Bienestar" que en otras partes del mundo "envidian".

Antes de acudir a estos actos de celebración de la Diada, el presidente catalán había sido recibido en el Ayuntamiento de París por la alcaldesa, la también socialista Anne Hidalgo, que tiene doble nacionalidad francesa y española.

Fuentes de la presidencia de la Generalitat explicaron que Illa e Hidalgo hablaron de la vivienda y de las pensiones, presentados como "dos de los principales retos que comparten tanto Cataluña como Francia".

La reforma de las pensiones de 2024 en Francia, que retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años, vuelve a estar candente en Francia con la caída el lunes pasado del Gobierno del primer ministro centrista, François Bayrou, y la voluntad de toda la izquierda y de los sindicatos de que se le dé marcha atrás

Los dos coincidieron, según el gabinete de Illa, "en la necesidad de impulsar políticas públicas para hacer frente a los problemas reales de la ciudadanía como mejor antídoto para combatir la extrema derecha y los discursos de odio".

El último acto del presidente de la Generalitat en París era un encuentro con empresarios catalanes en Francia.