Israel llama a la Asamblea de la ONU "circo político" por los votos al Estado palestino

A juicio del Estado judío, esta declaración -no vinculante- solo va a conseguir "animar" a Hamás, al que acusa de ser el "único" responsable de que la ofensiva israelí continúe, para seguir el conflicto iniciado en octubre de 2023.

Israel, Estados Unidos y países aliados como Hungría, Argentina o Paraguay se opusieron este viernes a una declaración que ha cosechado diez votos en contra, doce abstenciones y 142 "síes", entre ellos potencias como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia, que en los últimos meses han cambiado su posición tradicional y se han declarado listos para reconocer el Estado de Palestina, lo que harán durante la próxima Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, del 22 al 28 de este mes.

"Israel rechaza totalmente la decisión de la Asamblea General de la ONU de esta tarde", escribió el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, en un mensaje en X en el que agradece a los países que no han contribuido a esta "vergonzosa" decisión, no vinculante, del principal órgano de las Naciones Unidas.

Marmorstein añadió que, "una vez más", ha quedado patente "hasta qué punto" la Asamblea General de las Naciones Unidas es un "circo político despegado de la realidad".

Y es que, según defendió, en la gran cantidad de cláusulas que acompañan a la declaración no hay una "sola mención" al grupo islamista palestino Hamás.

“No hay ninguna referencia al simple hecho de que Hamás es el único responsable de la continuación de la guerra, al negarse a devolver a los rehenes y a desarmarse", agregó el portavoz israelí de Exteriores, quien zanjó que la resolución aprobada este viernes no promueve una solución de paz, sino lo contrario, porque "anima" a Hamás a continuar la guerra.

La votación en la Asamblea General de la ONU volvió a mostrar las discrepancia que la cuestión de los dos estados despierta dentro de la Unión Europea, ya que Hungría votó en contra y entre los abstencionistas estuvo la República Checa. Otros aliados tradicionales de Israel, como Alemania o Países Bajos, votaron en esta ocasión a favor.

Las votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante por lo que su significado es meramente simbólico, pero sirven para medir el apoyo de ciertas causas: en concreto, el apoyo a un Estado palestino es cada vez más mayoritario entre los estados miembros y Estados Unidos apenas logra sumar un puñado de países a su postura radicalmente contraria.

La declaración hoy votada, conocida como 'Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados', fue aprobada en una conferencia de alto nivel organizada por Francia y Arabia Saudí el pasado 29 de julio, y que tendrá continuidad el 22 de septiembre, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la Semana de Alto Nivel.