La Bolsa de Milán sube un 0,32 % alentada por el sector bancario

Roma, 12 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,32 % hasta los 42.566,41 puntos, impulsada por los buenos resultados del sector bancario y con los inversores atentos a un posible recorte de los tipos de interés en Estados Unidos.