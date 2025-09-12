La Bolsa de São Paulo retrocede en la semana lastrada por el juicio y condena de Bolsonaro

São Paulo, 12 sep (EFE).- La Bolsa de São Paulo acumuló una caída de 0,25 % en la semana, que estuvo marcada por el fin del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión, por liderar un plan para permanecer en el poder tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de 2022.