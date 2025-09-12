La Bolsa española baja el 0,09 % tras conocerse la inflación de varios países europeos

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, bajó 13,1 puntos y cerró en 15.308. En la semana avanza el 3,08 % y en lo que va de año se revaloriza el 32,02 %.

Entre los grandes valores, el gigante textil Inditex bajó el 1 %; y Banco Santander, el 0,6 %. En positivo, la petrolera Repsol sumó un 0,41 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,13 %; y el grupo financiero BBVA, el 0,03 %.

El IBEX comenzaba la jornada con tendencia plana y pronto se pasaba al terreno negativo para mantenerlo hasta el cierre, con los inversores pendientes de la publicación de varios datos de inflación en Europa, y a pesar de que Nueva York vivió el jueves una sesión de récords en los índices principales.