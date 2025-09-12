La OTAN anuncia iniciativa militar en su flanco oriental tras violación de espacio aéreo

"La OTAN está lanzando 'Centinela oriental' para potenciar nuestra postura militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental", declaró Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas.

Rutte detalló que esta nueva actividad militar comenzará "en los próximos días" e implicará una gama de activos de países aliados como Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Alemania y "otros".

"Además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones", explicó el secretario general de la OTAN.

Afirmó que 'Centinela oriental' "añadirá flexibilidad y fuerza a nuestra postura (militar) y dejará claro que como alianza defensiva, siempre estamos preparados para defender".

El comandante supremo aliado en Europa de la OTAN (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich, también presente en la rueda de prensa, aseguró que 'Centinela oriental' será "flexible y ágil", y proporcionará una capacidad de disuasión y defensa "incluso más centrada, exactamente cuándo y dónde se necesite".

"Incluirá capacidades mejoradas adicionales. Integrará defensas aéreas y terrestres, y aumentará el intercambio de información entre las naciones. Ante todo, fortalecerá aún más nuestra postura para proteger a la Alianza", expuso.

En la noche del martes al miércoles, varios aviones no tripulados de Rusia fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania.