La Policía británica peina los terrenos del castillo de Windsor ante la visita de Trump

Londres, 12 sep (EFE).- La Policía británica rastreó este viernes con unidades especializadas los alrededores del castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres, ante la visita de Estado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará la próxima semana al Reino Unido.