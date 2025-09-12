Las memorias del rey Juan Carlos, padre de Felipe VI, se publicarán en diciembre

Es una obra escrita en primera persona y en la que el anterior monarca, que abdicó a favor de su hijo en 2014, relata en detalle "la parte privada de una vida pública", ya que, asegura, siente que le "roban su historia".

'Reconciliación' son "unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de nuestra historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal", según explicó la editorial el pasado mes de junio al anunciar el lanzamiento.

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia", se pregunta Juan Carlos I en el libro, según explica la editorial.

La obra transcurre entre las dos ausencias de España que marcan el principio y final de su vida -el exilio obligado en Estoril (Portugal) durante su infancia-, y su traslado a Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.

El antiguo jefe del Estado español se marchó del país tras el escándalo que se produjo al conocerse que tenía parte de su patrimonio en el extranjero, aunque la Fiscalía archivó las investigaciones que abiertas contra él por sus negocios fuera de España, bien al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.

No obstante, son frecuentes sus visitas a España para asistir a regatas de vela, uno de sus deportes favoritos.

Juan Carlos de Borbón (Roma, 1938), en el crepúsculo de su vida y lejos de su familia, confiesa en el libro: "No tengo derecho a llorar".