Llega a Kiev la nueva ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper

Cooper fue recibida en la estación de tren de la capital por el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, y por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak.

Según un comunicado del Gobierno británico, la ministra se reunirá con Zelenski y otros dirigentes ucranianos y ofrecerá a Kiev durante su visita un paquete de ayuda de 142 millones de libras que se destinará a cuestiones humanitarias y a reparar el sistema eléctrico ucraniano, atacado repetidamente por Rusia durante la guerra.

Previamente, Sibiga había dado la bienvenida en la misma estación -punto de llegada habitual de los mandatarios extranjeros, al haber obligado la guerra a suspender todos los vuelos civiles en el espacio aéreo de Ucrania- al ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski.

La visita de ambos ministros a Ucrania se produce dos días después de que una veintena de drones rusos entraran en el espacio aéreo polaco obligando por primera vez en esta guerra a un país de la OTAN a derribar algunos de ellos.

La intrusión de drones rusos en el espacio aéreo de un país de la UE y la OTAN ha sido interpretada en Kiev y en las capitales de sus aliados europeos como una escalada y una provocación por parte de Rusia.

Reino Unido anunció esta semana que producirá los primeros mil drones interceptores para enviar a Ucrania, que está incrementando la producción de medios de defensa aérea para hacer frente a la expansión de los ataques rusos.