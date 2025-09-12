Los talibanes piden la devolución de helicópteros transferidos para su uso humanitario

"Pedimos a los países que, hace cuatro años, a raíz de los acontecimientos políticos, tomaron parte de nuestros helicópteros y los transfirieron a países vecinos, que los devuelvan al pueblo afgano para que puedan ser utilizados en operaciones humanitarias", dijo Muttaqi en una reunión con diplomáticos y organizaciones internacionales, que tuvo lugar trece días del devastador terremoto que dejó más de 2.200 muertos en el este de Afganistán, según los talibanes.

Los fundamentalistas han pedido en varias ocasiones a países como Uzbekistán y Tayikistán la devolución de aeronaves y helicópteros que, supuestamente, habrían sido trasladados a estos países por parte de militares del anterior gobierno republicano durante la ofensiva talibán que culminó con la toma de Kabul en agosto de 2021.

El nuevo pedido de Muttaqi tiene lugar después de que Afganistán experimentase numerosos problemas para alcanzar las regiones de su país afectadas por el terremoto del pasado 31 de agosto, en el que murieron más de 2.200 personas y 6.700 hogares y numerosas infraestructuras quedaron totalmente destruidas.

En este escenario, el régimen talibán ha llegado con dificultad a las zonas más remotas que, en muchos casos sólo podían alcanzarse a pie o por vía aérea.

Además, los talibanes, que operan bajo severas sanciones financieras, publicaron una lista de cuentas bancarias para recibir donaciones monetarias directas.

"Desafortunadamente, debido a las restricciones injustas e ilegales impuestas en Afganistán, nuestros compatriotas no han podido enviar ayuda a los afectados por el terremoto", dijo este viernes Muttaqi, que pidió levantar las restricciones financieras.

Los talibanes son objeto de un fuerte bloqueo financiero desde agosto de 2021 y el país fue desconectado en gran medida del sistema bancario internacional SWIFT.

Asimismo, el movimiento islamista y sus líderes permanecen bajo sanciones que prohíben las transacciones financieras con ellos, una medida que ha paralizado la economía y que ha complicado la llegada de ayuda monetaria directa al Gobierno de facto.