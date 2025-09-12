Madrid, sede de una nueva cita comercial entre China y EEUU durante su tregua arancelaria

A continuación, seis claves para comprender la importancia de esta cita:

Se trata de la cuarta ronda de negociaciones comerciales entre ambas potencias desde la escalada arancelaria que protagonizaron el pasado abril, que se tradujo en un embargo comercial 'de facto' entre las dos mayores economías del mundo.

Tras las reuniones celebradas en Ginebra, Londres y Estocolmo, los representantes chinos y estadounidenses se verán en Madrid, adonde viajará hoy el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

En Madrid, Bessent se reunirá con "altos emisarios" de China, incluyendo al vice primer ministro He Lifeng, el negociador jefe del país asiático durante las anteriores rondas, informaron en un comunicado las autoridades estadounidenses, que no concretaron la fecha del encuentro entre ambos.

Bessent se reunirá también con funcionarios españoles para tratar la relación bilateral y se trasladará a Reino Unido tras concluir su visita a España.

Por el momento, las autoridades chinas no han hecho anuncio alguno al respecto.

En agosto, Washington y Pekín acordaron 'in extremis' prolongar durante 90 días la suspensión de nuevos aranceles, extendiendo así durante otros tres meses la tregua que pactaron en Ginebra en mayo.

El acuerdo incluía que China reduciría del 125 % al 10 % los aranceles sobre productos estadounidenses y que EE. UU. bajaría los que aplica a los bienes chinos del 145 % al 30 %.

Desde entonces, Pekín y Washington firmaron varios acuerdos que levantaron vetos y restricciones a la exportación de chips por parte de EE. UU. o a la de tierras raras desde China.

A finales de agosto, el negociador chino Li Chenggang visitó Washington para reunirse con funcionarios y empresarios estadounidenses, defendiendo el "respeto mutuo" como base para gestionar diferencias.

Aparte del plano comercial, Washington y Pekín han intensificado recientemente los contactos políticos y de seguridad. Esta semana, los titulares de Defensa, Pete Hegseth y Dong Jun, mantuvieron una videollamada en la que EE. UU. subrayó que no busca conflicto y China pidió una relación "estable y abierta".

Un día después, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, conversaron tras su encuentro en Kuala Lumpur en julio, repasando la guerra comercial y los conflictos de Taiwán y Ucrania.

El diario hongkonés South China Morning Post apunta que los recientes contactos podrían allanar el camino hacia el primer encuentro cara a cara entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Ambos mandatarios podrían coincidir en octubre en la cumbre de la APEC en Gwangju (Corea del Sur).

Según el profesor de relaciones internacionales Chen Qi, citado por el diario hongkonés, las últimas conversaciones entre funcionarios tienen como objetivo "transmitir mensajes y gestionar las expectativas" acerca de la posible reunión entre ambos mandatarios.

El Departamento del Tesoro estadounidense explicó que Bessent y He tratarán asuntos comerciales, económicos y de seguridad nacional, incluida TikTok.

La aplicación se enfrenta a una cuenta atrás en Estados Unidos marcada por exigencias de seguridad nacional, dado que Washington considera que su operadora, ByteDance, debe desligarse de su matriz china y constituir una nueva sociedad con participación extranjera para seguir funcionando en el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fijó como fecha límite el 17 de septiembre, tras varias prórrogas concedidas desde su regreso a la Casa Blanca.

Sin embargo, una operación de venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos deberá contar con el beneplácito del Gobierno chino, que tiene una 'acción de oro' en ByteDance que le da derecho a veto sobre cualquier decisión.

Pekín anunció en junio que agilizaría las licencias de exportación de tierras raras tras el régimen implantado en abril, que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos.

Sin embargo, estos materiales, esenciales para sectores como la aeronáutica o la defensa, siguen en el centro de la disputa por el riesgo de interrupciones de suministro y por los aranceles que estudia Washington si no se garantiza el acceso para sus industrias.

A ello se suma la guerra en Ucrania, ya que Trump ha amenazado con nuevos aranceles a China por sus compras de crudo ruso, una medida que ya aplicó contra India por ese mismo motivo.