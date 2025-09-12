Mayor patronal de Venezuela calcula pérdidas en comercios tras explosión en estado Zulia

En una nota de prensa, Fedecámaras Zulia indicó que su presidente, Paúl Márquez, visitó la Zona Industrial de Maracaibo -ubicada en la vecina localidad de San Francisco- donde ocurrió el siniestro, con el objetivo de evaluar el impacto que este tuvo en un "número considerable de compañías".

"Estamos aquí para constatar los daños, pero sobre todo, para ofrecer nuestro apoyo incondicional a los empresarios que vieron su patrimonio y el esfuerzo de años impactados", expresó Márquez durante el recorrido, según recoge el comunicado.

El diagnóstico, anticipó, permitirá "cuantificar las pérdidas y articular un plan de trabajo" enfocado, dijo, en la "recuperación de las operaciones industriales y comerciales" de la zona, que describió como "vital" para la región zuliana.

Márquez estuvo acompañado en la visita por el presidente de la Cámara Empresarial de la Zona Industrial, Héctor Siu, conforme al texto difundido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este viernes, la cifra de afectados por la explosión se elevó a 48, de los cuales 46 ya se encuentran en sus hogares "con tratamiento y con seguimiento" médico, informó en un video el gobernador del Zulia, el chavista Luis Caldera, sin detallar el estado de las otras dos personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta la tarde de este jueves, las autoridades registraban 23 heridos por el estallido, que se produjo a las 9:37 hora local (13:37 GMT).

En la grabación, el gobernador anunció la instalación de un equipo integrado por funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía), organismos de inteligencia y bomberos que trabajará de forma "permanente" para "determinar las causas del siniestro".

Por su parte, damnificados manifestaron hoy a la prensa que esperan la reconstrucción de sus viviendas destruidas por las llamas.