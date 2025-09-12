Merz recibirá el próximo martes a Nawrocki para abordar la seguridad y el apoyo a Ucrania

Berlín, 12 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibirá en Berlín el próximo martes al presidente polaco, Karol Nawrocki, para abordar, entre otras cuestiones, la situación de seguridad, el apoyo a Ucrania y las relaciones bilaterales.