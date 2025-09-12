Milagros y heroínas, la recuperación tras la trágica explosión de gas de México

La hija de la mujer que protegió a su nieta durante la explosión, Cynthia Yazmín Carrillo, explicó este viernes a EFE que la salud de la pequeña de dos años, ingresada en el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, mejora poco a poco pese a las quemaduras externas e internas que sufre y que obligaron a que fuera intervenida el jueves.

“Está reaccionando muy bien a la operación de ayer. Ahorita está durmiendo y va a estar 72 horas inconsciente, le van a seguir dando de comer a través de la sonda y gracias a Dios todo parece ir bien”, explicó Carrillo, afirmando que había recibido llamadas para desplazar a su hija de manera gratuita a hospitales más especializados en México y Estados Unidos.

En cambio, su madre, quien, debido a un error de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, fue contabilizada como un fallecido, continúa en estado crítico y sin la posibilidad de ser desplazada a otro hospital más especializado debido a la gravedad de las lesiones.

“Le agradezco mucho a mi mamá por lo que hizo de salvarle la vida a mi bebé. Fue una heroína para hacer lo que hizo”, afirmó con la esperanza de que mejore la situación de su madre y su hija.

A 10 kilómetros del Centro Médico, en el Hospital Magdalena de las Salinas, se encuentra Eduardo Romero Armas, de 30 años, con unas quemaduras en el 90 % de su cuerpo, además de problemas respiratorios y renales provocados por la explosión.

“Los médicos dicen que es un milagro, pero yo no creo en los milagros. Creo en él”, sentenció su hermano David, quien afirmó estar “sorprendido” con toda la ayuda recibida por parte del Gobierno y las decenas de personas que de manera desinteresada se han desplazado hasta los exteriores de los hospitales para ayudar.

Entre esa marea de solidaridad se encontraba Raúl Hernández, el cual forma parte de un grupo vial de motoristas que de manera gratuita han desplazado a decenas personas entre heridos, familiares y médicos desde los centros de salud hasta diferentes ubicaciones.

“Después de ver los videos de las personas que estaban sufriendo las quemaduras, cómo se quejaban y cómo necesitaban el apoyo para poder trasladarse con todo el tráfico que había, un carro no era la mejor opción, por ello buscamos la manera de poder transportar a las personas a un hospital más cercano, a emergencias o a los familiares que querían desplazarse”, explicó Hernández, junto a su moto.

Mientras este grupo hace guardias en otros cinco hospitales, decenas de voluntarios reparten papel higiénico, agua, ropa o preparan sándwiches o tortas para las personas que se encuentran fuera del recinto hospitalario, como Jorge, quien se desplazó desde la ciudad de Puebla, para hacer bocadillos y servir como punto de entrega de los materiales que otras personas le han donado.

“Hay muchísimas personas que se han sumado a la causa de donar un granito de arena de lo poco o mucho que tengan hacia personas que lo necesitan. Es algo muy conmovedor ver que cuando México está en una situación crítica, el país se une para poder ayudar. Así somos los mexicanos”, expresó emocionado.

La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana.