Ministro advierte a Ryanair de que el Gobierno de España no acepta "chantajes ni amenazas"

En declaraciones telefónicas a EFE desde la reunión de ministros de Turismo del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) a la que asiste en Sudáfrica, Hereu respondió así al consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O’Leary, quien señaló que podría reducir otro millón de asientos en los vuelos a España el próximo verano si el gestor aeroportuario español Aena no baja las tasas aeroportuarias tras el anunciado incremento del 6,5 %.

En una entrevista al diario británico Financial Times publicada este viernes, después de la reunión anual de la aerolínea irlandesa, O’Leary avanzó que tiene previsto volver a Madrid dentro de dos semanas y que, probablemente, anunciará este nuevo recorte.

Ryanair, que acusa a Aena de monopolio, ha anunciado este mes un recorte de un millón de asientos en España para la temporada de invierno.

Ante el nuevo aviso de O'Leary, Hereu declaró a EFE que "es un paso más de una estrategia equivocada por parte de esta empresa".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La política pública del Gobierno de España no la dicta una empresa. Nosotros respondemos al interés general", aseveró el titular de Turismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Espero que rectifiquen y espero que sepan cómo se negocia con un Gobierno como el español. Se hace desde el respeto. Y con argumentos, no con chantajes ni amenazas", subrayó el ministro, al incidir en que se trata de "una estrategia que con España no funciona".

"Nosotros estamos aquí para defender el interés general de España y, por tanto, nosotros no nos plegamos ni nos plegaremos a mensajes equivocados reiterados de Ryanair", zanjó Hereu, al agregar que los responsables de Ryanair "faltan al respeto mínimo a las instituciones".

El ministro defendió la política de tasas de AENA, que "históricamente en algunos años estuvo congelada" y resulta "muy racional, más competitiva que otros aeropuertos de otros países del mundo y de Europa".

"Por tanto -apostilló-, nosotros no vamos a modificar elementos por políticas o mensajes de coacción, porque nosotros somos un Gobierno serio y Aena es una compañía de las más valoradas en el mundo como gestor aeroportuario".

Sobre "este millón de plazas" mencionado este viernes por O'Leary, el ministro apuntó que "otras compañías ya trabajarán para cubrir estos huecos, como ya está empezando a pasar".

"Vamos a trabajar para buscar alternativas porque hay otras compañías en el mundo", concluyó.