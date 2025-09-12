Oposición uruguaya promete defender la posición del campo en la discusión del Presupuesto

En el marco de la edición 120 de la feria agroindustrial y ganadera Rural del Prado, senadores del Partido Colorado se reunieron este viernes con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), al igual que lo había hecho el jueves un grupo de dirigentes del Partido Nacional.

"Una reunión importante, escuchando al sector productivo por excelencia. Nuestro petróleo sigue siendo el campo", dijo a la prensa Andrés Ojeda, secretario general de los colorados.

El también senador de la República acudió acompañado de otros legisladores y dirigentes políticos e indicó que es una clara señal del compromiso que su fuerza política mantiene con defender la posición del campo.

Ojeda también recordó que Uruguay tiene proyectado por parte del Gobierno un crecimiento del 2,4 % y cuestionó cómo se logrará eso si se aumentan impuestos y se empeoran las condiciones "al sector productivo por excelencia".

Asimismo, apuntó que el oficialista Frente Amplio fue duro con el gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou (2020-2025) por la cuestión del atraso cambiario y ahora "no hace más que sentar las bases para un atraso cambiario muchísimo mayor".

Un día antes, tras reunirse con autoridades de la ARU, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, resaltó a la prensa la importancia del encuentro para poder intercambiar sobre temas de la actualidad y puso el foco en la Ley de Presupuesto, que el Poder Legislativo se encuentra tratando en este momento.

"De la Ley de Presupuesto nos preocupan algunos impuestos que aparecen notorios y algunos impuestos que aparecen ocultos, por ejemplo, hay un impuesto a los fitosanitarios que aparece en el Presupuesto, medio redactado elípticamente, que va a encarecer enormemente a lo fitosanitario que se usa en la agricultura, en la horticultura, en la granja", expresó.

El miércoles, la Asociación Rural recibió al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien indicó a la prensa que lo central de dicho encuentro fueron también algunos artículos del Presupuesto.