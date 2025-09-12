Orbán califica de "inaceptable" la incursión de drones rusos en Polonia

"Desde el primer momento hemos considerado que la incursión de los drones rusos en territorio de Polonia es inaceptable", afirmó Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth desde Abu Dabi, donde se encuentra de visita de trabajo.

Orbán en una primera reacción el miércoles ya dijo que era inaceptable la entrada de drones en territorio polaco, pero sin mencionar que se trataba de aparatos rusos y sin condenar a Moscú.

El primer ministro agregó que Hungría se solidarizaba "al cien por cien con Polonia", pero no mencionó de dónde habían salido los drones.

Orbán es el jefe de Gobierno comunitario más cercano a Moscú y, pese a que Hungría forma parte de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, se niega a apoyar militarmente a Ucrania, invadida por Rusia desde hace más de tres años y medio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ahora Orbán agregó que "el incidente del miércoles es un ejemplo de en qué condiciones peligrosas vivimos día a día".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Cuando surge un problema, por ejemplo, en forma de varios drones, levantamos la cabeza. Esto también podría haber ocurrido en Hungría. La amenaza de guerra es real", enfatizó.

Las relaciones tradicionalmente buenas entre Hungría y Polonia, socios en la UE y en la OTAN, han empeorado mucho después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, debido a la negativa del Gobierno de Orbán de apoyar militarmente a Kiev.

El jefe de Gobierno húngaro se opone categóricamente a la integración de Ucrania en la UE, así como en la OTAN.