Ortega y Murillo reciben en Managua la antorcha de la paz y la libertad centroamericana

San José, 12 sep (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibieron este viernes la antorcha de la paz y la libertad de Centroamérica en el marco de las celebraciones del 204 aniversario de la Independencia de la Corona española.