Países Bajos condiciona su participación en Eurovisión 2026 a la exclusión de Israel

En un comunicado, AVROTROS explicó que "ya no puede justificar" la participación israelí debido al "grave y continuo sufrimiento humano en Gaza", además del "deterioro de la libertad de prensa, con la exclusión deliberada" de periodistas internacionales y asesinatos de reporteros locales.

"Asimismo, se ha comprobado la injerencia del Gobierno israelí durante la pasada edición del festival, cuando el evento fue utilizado como instrumento político. Esto contradice el carácter apolítico del certamen. Estas circunstancias son contrarias a los valores que AVROTROS defiende como emisora pública", advirtió.

En este sentido, anunció que la participación neerlandesa en Eurovisión 2025 "no será posible mientras Israel sea admitido" por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento. "Si la UER decide no permitir la participación de Israel, AVROTROS estará encantada de participar el próximo año. Mientras se espera esa decisión, todos los preparativos continúan con normalidad", subrayó la emisora.

El festival se celebrará en mayo del próximo año en la ciudad de Viena y los países deben comunicar normalmente antes de octubre si participarán o no en el certamen, aunque este año el plazo se amplió de forma excepcional hasta diciembre.

La decisión neerlandesa llega en un momento de creciente presión internacional: en los últimos días, Eslovenia, España, Islandia e Irlanda han advertido que tampoco estarán en Viena en 2026 si Israel compite. La radiotelevisión irlandesa RTÉ fue la última en sumarse, alegando que la participación israelí sería "inaceptable" mientras persista la violencia en Gaza.

Eurovisión, que según recordó AVROTROS fue creado en 1956 para unir a Europa tras la guerra y un periodo de división, reunió este año a 37 países y supera los 160 millones de espectadores. La UER mantiene por ahora a Israel en la lista provisional.

Israel quedó segunda en la edición de este año y quinta en la de 2024, siendo además la más votada por el público en las dos ocasiones, mientras que la UER sí suspendió la participación rusa del festival por su invasión de Ucrania, por lo que no ha podido participar en las cuatro últimas ediciones.

La participación de Israel en Eurovisión podría someterse a voto en la próxima asamblea de la UER en su sede en Ginebra, los días 4 y 5 de diciembre.