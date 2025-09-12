Petróleo de Texas sube un 1,76 % impulsado por nueva prima de riesgo sobre el crudo ruso

Nueva York, 12 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 1,76 %, hasta los 63,47 dólares el barril, impulsado por una nueva prima de riesgo geopolítica sobre el crudo ruso, al anunciar el Kremlin una pausa en las negociaciones de paz con Ucrania.