Plaza de toros de Quito se remodelará con una cubierta para tener conciertos y reuniones

Quito, 12 sep (EFE).- La Plaza Monumental de Toros de Quito, ubicada en la zona norte de la capital de Ecuador, será remodelada para albergar conciertos, espectáculos y otros actos culturales para "resignificar" uno de los iconos más relevantes de la ciudad, según anunció la empresa administradora del coso taurino.