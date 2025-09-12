Poder Judicial mexicano analiza recorte presupuestal tras petición de Sheinbaum

"El Órgano de Administración (Judicial) que en efecto van a hacer una revisión del presupuesto del Poder Judicial, nosotros estimamos que, de lo que pidió la anterior presidenta de la Corte a lo que realmente necesitan se puede disminuir el presupuesto al Poder Judicial como en 15.000 millones de pesos", manifestó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que el incremento del 15 % en el presupuesto aprobado por el Congreso fue solicitado por la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, pero que el objetivo es disminuirlo, y aclaró que los nuevos ministros elegidos por voto popular, no tuvieron tiempo de modificarlo antes de enviarlo a la Cámara Baja.

"La idea es que el presupuesto que se apruebe este año por el Congreso tenga un aumento, porque no lo pusimos de origen", sentenció.

Además, precisó, que ese aumento del 15 % es "exagerado" y va en contra de "la política de austeridad de la Corte", así como con el recorte salarial aprobado a los nueve ministros de la SCJN y más dependencias del Poder Judicial.

Esta declaración por parte de la presidenta se da luego de que ayer anunciara la petición al Congreso de disminuir el gasto proyectado para el Poder Judicial en 2026 y reasignar ese monto hacia sectores cultura, deporte, educación e inversión pública, entre los que destacó universidades y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El planteamiento se da en un contexto de cambios estructurales tras las elecciones judiciales de junio pasado, que buscó reducir el número de ministros de once a nueve y replantear la integración de jueces y magistrados federales.

De acuerdo con el paquete económico presentado el lunes por la Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial tendría asignados 85.960 millones de pesos (unos 4.298 millones de dólares), distribuidos principalmente en el Órgano de Administración Judicial, que concentra 74.224 millones de pesos (3.711 millones de dólares).

En contraste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibiría 5.869 millones de pesos (293 millones de dólares), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 4.009 millones de pesos (200 millones de dólares), y el Tribunal de Disciplina Judicial 1.856 millones de pesos (93 millones de dólares).

La discusión quedará en manos del Congreso, que deberá dictaminar el presupuesto de egresos antes del 15 de noviembre.