Secretario de Energía de Trump recomienda a la UE producir gas y petróleo con "fracking"

"Sugiero ideas, no me corresponde tomar las decisiones. ¿Recomendaría que la UE desarrolle y explote recursos de esquisto? Absolutamente. Necesitamos más energía", dijo Wright, que asumió el cargo tras conocer a Donald Trump en una cena hace apenas 18 meses.

El máximo responsable en Energía de la Administración estadounidense lleva una semana en Europa y se reunió el jueves en Bruselas con el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, y con la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Callas.

Wright opina que la energía puede tener un "gran impacto en la paz", y lo relacionó en concreto con la dependencia europea del gas ruso y a la invasión de Ucrania.

"Rusia quería hacerse con Ucrania desde que Putin llegó al poder, pero aprovechó el momento en el que los precios del gas estaban en récords históricos", sostuvo el político estadounidense, quien aseguró que el objetivo de Trump "es no permitir que eso vuelva a pasar".

Estados Unidos planea aumentar drásticamente sus exportaciones de gas natural licuado hacia la UE, ya que Trump aspira a duplicar la producción local de gas y cuadruplicar las exportaciones, además de construir centrales atómicas en Europa y, en el futuro, pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés).

La Unión Europea, también quiere comprar más gas a EE.UU. para acabar con las importaciones rusas antes de 2028, y se ha comprometido a adquirir 750.000 millones de euros en energía estadounidense en tres años, en el marco de un acuerdo comercial que fija un arancel del 15 %.

Pero Washington ve problemáticas algunas normativas europeas, entre ellas el reglamento de metano que exige que los importadores de gas y petróleo monitoricen, informen y limiten las emisiones de metano asociadas a su producción y transporte, aspecto que Estados Unidos considera una barrera comercial.

"Si quieres mover gas de EE.UU. en la UE, tienes que cambiar el marco regulatorio" porque esa normativa "extraterritorial" es como decirle a las empresas "no hagas negocios aquí", dijo el secretario.

El comisario europeo de Energía aseguró el jueves tras reunirse con Trump que la UE no renunciaría a su soberanía legislativa, pero se abrió a adaptarla.

Wright, por su parte, señaló este viernes que "ambas partes coinciden en que con la regulación tal y como está redactada ahora, no vas a ver nada de gas de EE.UU. llegando a la UE, nada".

El estadounidense también reclamó suprimir trabas burocráticas, tanto en EEUU como en la UE, para agilizar inversiones energéticas.

Wright no niega el cambio climático, pero cree que se tergiversan algunos datos y opina que se tardarán varias generaciones en reducir a cero las emisiones globales de CO2, que en todo caso le parecen menos importantes que la contaminación del aire, que es "un enorme problema".

"Muchas de las cosas que escuchamos que dan mucho miedo no tienen datos. Hace un siglo, cien millones de personas morían por eventos meteorológicos extremos, y ahora menos de 15.000. Todo lo que se ha hecho en los últimos años en energía en relación con el cambio climático representa "un poco menos del 3 % de la energía global", resumió.

El político estadounidense lanzó una visión sobre la política energética y climática que difiere en gran medida de los conceptos que se manejan en Bruselas y aseguró que es positivo confrontar ideas y dialogar en vez de someterse a una "cultura que te cancela" si no abrazas el dogma oficial.

"Confrontar ideas y cuestionar conceptos alumbró la Ilustración. La Administración Trump va a revitalizar la Ilustración", concluyó.