Suben a 48 los afectados por explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Venezuela

Caracas, 12 sep (EFE).- La cifra de afectados por la explosión del jueves en una fábrica de fuegos artificiales en el noroeste de Venezuela se elevó a 48, de los cuales 46 ya están en sus casas "con tratamiento y con seguimiento" médico, informó este viernes el gobernador del estado Zulia, el chavista Luis Caldera, sin detallar el estado de las otras dos personas.