Suiza donará 68 millones de euros a la lucha global contra el sida, malaria y tuberculosis

Ginebra, 12 sep (EFE).- El Consejo Federal (Ejecutivo suizo) aprobó este viernes una asignación de 64 millones de francos (68 millones de euros) al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria para el periodo 2026-2028.