Suspenden la llegada a Machu Picchu de nuevos autobuses para turistas por sabotaje a tren

Lima, 12 sep (EFE).- El traslado de los nuevos autobuses que deben realizar el transporte de turistas a la ciudadela inca de Machu Picchu quedó temporalmente suspendido al denunciarse un sabotaje en el tren que debía llevarlos hasta la población de Aguas Calientes, conocida oficialmente como Machu Picchu Pueblo.