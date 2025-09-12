Tijanóvskaya califica de "deportación forzosa" la liberación de presos políticos por Minsk

"Nos alegra ver a la gente en libertad, pero llamemos a las cosas por su nombre: lo que ocurrió ayer no fue una liberación, sino una deportación forzosa", dijo Tijanóvskaya en Vilna, en la capital lituana, en una rueda de prensa conjunta con prisioneros liberados.

Tijanóvskaya agregó que se desconoce cuál es la situación del excandidato presidencial Nikolái Statkévich, que se negó a salir de Bielorrusia y "tenía todo el derecho a hacerlo", y aseguró que todos están "preocupados por el destino" del líder opositor.

Además, reiteró que todos los liberados deberían tener la opción de elegir entre marcharse o quedarse y señaló que habló de ello el jueves con sus socios estadounidenses, con el objetivo de que en las próximas liberaciones se ponga fin a esta práctica y que las puestas en libertad vayan acompañadas del fin de las represiones, que en este momento no solo no cesan, sino que se intensifican, denunció.

Uno de los presos liberados y el primero en intervenir, Serguéi Sparish, compañero de Statkévich y miembro de su formación, el partido socialdemócrata Narodnaya Gramada, señaló que la última vez que vio al líder opositor fue el día anterior, en la prisión del Comité de Seguridad del Estado, y aseguró que su estado anímico en ese momento era bueno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, advirtió, Státkevich, a pesar de su buen aspecto físico, tiene problemas de salud pues padece arritmia, a veces le cuesta caminar, sufre bronquitis crónica, ha pasado covid-19 tres veces y una neumonía, superó un infarto y ha estado dos años y siete meses en una celda de aislamiento, "lo que, en esencia, es un asesinato".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tijanóvskaya calificó las liberaciones recientes como "un paso en la dirección correcta" por parte del régimen de Alexandr Lukashenko, pero instó a Minsk a poner en libertad a todos los prisioneros políticos.

"Este debe ser el primer paso hacia el diálogo nacional que el pueblo bielorruso necesita con tanta urgencia", declaró, citada por la cadena polaca de información sobre Bielorrusia Belsat y la radiotelevisión lituana LRT.

Además, prometió seguir haciendo todo lo posible, en colaboración con la Administración estadounidense y los aliados en Europa, para que los 1.300 presos políticos queden en libertad.

Tijanóvskaya dio las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al emisario de la Casa Blanca, John Coale, a la Unión Europea, a las organizaciones de derechos humanos y, en especial, a Lituania, "que reaccionó rápidamente, acogió a los presos liberados, les expidió documentos y les ayudó en la frontera".

Otro de los prisioneros liberados, el bloguero y activista del movimiento anarquista Nikolái Dedok, afirmó que "el mundo simplemente aún no se imagina la magnitud de lo que está sucediendo en Bielorrusia".

"¡Las violaciones de los derechos humanos, los abusos, la violencia de todo tipo! Violencia psicológica, física, sexual... Si empezara a enumerarlo todo, no nos alcanzarían tres ruedas de prensa para contarlo todo", sentenció.