Tormenta en Alemania tras cancelación en Gante de concierto dirigido por israelí Shanti

El ministro alemán de Cultura, Wolfram Weimer, uno de los primeros en reaccionar a la medida del Festival de Gante, calificó la retirada de la invitación a "una orquesta alemana de primer nivel y a su director titular" de "vergüenza para Europa".

"Bajo el pretexto de una supuesta crítica a Israel, se está llevando a cabo aquí un boicot cultural. Esto es puro antisemitismo y un ataque a los fundamentos de nuestra cultura", denunció el miércoles en un comunicado, en el que habló también de "precedente peligroso".

Este viernes, Weimer expresó su agradecimiento por la "rápida y cordial invitación" a la Filarmónica de Múnich a actuar bajo la batuta de Shani el próximo día 15 en la sala de conciertos Berliner Konzerthaus en el marco del festival Musikfest Berlín.

El ministró celebró la "buena noticia", que calificó de "señal maravillosa" tras la "indescriptible" cancelación del concierto previsto en Bélgica.

"En tiempos en los que el puro odio hacia los judíos se manifiesta cada vez con más fuerza, se trata de una importante y sincera muestra de solidaridad dentro del mundo de la cultura", dijo.

Con esta invitación y el concierto, "Berlín envía un claro mensaje: nos oponemos firmemente al antisemitismo y defendemos unidos el respeto, la humanidad y la convivencia pacífica", agregó.

También la junta directiva de la Fundación de la Filarmónica de Múnich agradeció este viernes al Musikfest Berlin y al Konzerthaus Berlin, por haber organizado a tan corto plazo, a iniciativa de la institución cultural Berliner Festspiele y la Fundación de la Filarmónica de Berlín, un concierto de la orquesta bávara en la capital alemana bajo la batuta de Shani.

La Filarmónica de Múnich expresó asimismo en su comunicado su "total solidaridad" con Shani, la violinista georgiana Lisa Batiashvili, también afectada por la cancelación del concierto, y todos los integrantes de la orquesta, al tiempo que expresó su "gran consternación e incomprensión" por la decisión del Festival de Gante.

Aludió al estrecho vínculo de Shani con la orquesta muniquesa desde su debut en septiembre de 2020 y subrayó que durante este tiempo se ha mostrado como "un artista reflexivo y una persona que, precisamente en lo que respecta al conflicto de Oriente Próximo, siempre se ha pronunciado claramente a favor de la paz, el diálogo y la reconciliación".

"Excluir a un artista de un festival por su origen está mal y contradice nuestra entendimiento de la música y la cultura. Estamos convencidos de que, precisamente en estos tiempos, la música debe tender puentes en lugar de ahondar brechas".

El Festival de Gante había informado de la cancelación del concierto dirigido por Shani "a la vista de su puesto como director jefe de la Orquesta Filarmónica de Israel" y por no disponer los organizadores de dicho evento de "suficiente claridad sobre su posición con respecto al régimen genocida de Tel Aviv".

El ministro de Cultura agregó en su reacción a la polémica decisión del festival que "si se convierte en aceptable cancelar colectivamente actuaciones de orquestas alemanas y artistas judíos, se está cruzando una línea roja".

"Los escenarios europeos no deben convertirse en lugares donde los antisemitas dicten la programación. Alemania no lo aceptará; llevaremos este tema a la política cultural europea", advirtió.

Subrayó que la Filarmónica de Múnich es "un referente de la cultura alemana y de talla mundial" y agregó que quien le niega el escenario a este colectivo y a su futuro director titular -Shani asumirá su dirección en la temporada 2026/2027- "no perjudica a Israel, perjudica a Europa y a su propia credibilidad".

"Alemania está inequívocamente del lado de la Filarmónica de Múnich y de Lahav Shani. Nuestro mensaje es claro: no permitiremos que se margine ni a nuestras orquestas ni a nuestros artistas judíos", afirmó.